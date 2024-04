Hoje é noite da "Lua Cheia Rosa", que contudo não é rosa, mas saúda a Primavera no hemisfério norte

Terça 23/04/24 - 7h04

A terça-feira (hoje, 23), é da "Lua Cheia Rosa", nome que deriva da tradição dos povos nativos dos Estados Unidos, que associam a lua à época em que as flores desabrocham, coincidindo com a primavera no Hemisfério Norte, mas sem ter cor rosa.



A lua deverá surgir no horizonte aproximadamente às 17h32, horário de Brasília.



Ao contrário das "superluas", que ocorrem quando a lua cheia está próxima ao perigeu (o ponto mais próximo da Terra), resultando em uma lua maior e mais brilhante, a "Lua Cheia Rosa" não se relaciona com essa condição.