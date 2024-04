Meteorologia fala numa quarta onda de calor até que maio chegue. Especialmente no oeste de S. Paulo, noroeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e no Triângulo Mineiro

Terça 23/04/24 - 7h08

Meteorologistas advertem que uma quarta onda de calor pode estar em curso no Brasil até a próxima semana, com temperaturas acima da média, especialmente no Centro-Sul do país.



Os termômetros podem ultrapassar os 35°C, incluindo o oeste de São Paulo, noroeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro e sul de Goiás.



O fato é resultado da influência de uma área de alta pressão na parte média da atmosfera, que mantém o ar seco e quente, elevando as temperaturas nos próximos dias.



A condição impede a chegada de frentes frias ao Centro-Oeste e Sudeste, mantendo o tempo seco e quente.



Apesar do outono, período de transição, características do verão ainda podem ser observadas.



O calor persistirá nos próximos dias.



Em Minas Gerais, leste de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, as temperaturas mínimas podem ser mais baixas devido à presença de ar seco.