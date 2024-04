BR-251 ficou fechada, nos 2 sentidos, na manhã desta terça-feira 23, por causa de incêndio de carreta, totalmente tomada pelo fogo

Terça 23/04/24 - 18h49

Divulgado pelos Bombeiros:





Na manhã desta terça-feira (23/04) os militares do 9º Pelotão de bombeiros em Salinas, foram acionados através do número de emergência ´´193`` para o atendimento de ocorrência de incêndio em uma carreta, em meio a rodovia federal / BR-251, altura do km 291, zona rural do município de Salinas.



Com a chegada das equipes ao local, os militares já depararam com o veículo de carga, totalmente tomado pelo incêndio, sendo verificado que a carreta realizava o transporte de uma carga de pacotes de salgadinhos, seguindo o itinerário de Sete Lagoas/MG para Maceió/AL, sendo relatado pelo motorista, um princípio de incêndio no motor do veiculo trator, gerando chamas altas e intenso calor, que rapidamente se propagou e atingiu o semi-reboque onde estava a presente carga.



O motorista (E.D.S. idade aproximada 45 anos, sexo masculino) passou por avaliação pré-hospitalar por parte dos militares e nada sofreu em função deste incidente, estando consciente e orientado o tempo todo, não apresentando traumas e/ou ferimentos, dispensando transporte para uma unidade de saúde, permanecendo no local para registro dos tramites policiais.



Com a rodovia interditada nos dois sentidos, para garantir a segurança das equipes de intervenção, foram realizadas ações de combate ao incêndio, evitando a sua propagação para a área verde existente as margens da rodovia, além do risco de incêndio/explosão dos tanques de combustível do veiculo, onde foram utilizados aproximados 9.000 litros de água nas ações de combate, rescaldo e limpeza da pista.





A presente rodovia permaneceu interditada nos dois sentidos, por aproximadamente 01 hora e 30 minutos, sendo liberada em meia pista, tendo o fluxo de transito controlado pela equipe PRF após os trabalhos do CBMMG.



Compareceu ao local 02 viaturas do CBMMG (04 militares) e 01 viatura da PRF (03 patrulheiros).