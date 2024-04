Alexandre de Moraes arquiva ação contra Bolsonaro, no caso da Embaixada da Hungria

Quinta 25/04/24 - 7h38

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, declarou que não há evidências de que o ex-presidente Bolsonaro buscou asilo na Embaixada da Hungria em Brasília, após ser alvo de uma operação da Polícia Federal.



Bolsonaro passou dois dias na embaixada e teve o passaporte apreendido, levantando suspeitas de asilo político.



No entanto, o ministro Moraes arquivou a ação, afirmando que não há elementos concretos que indiquem tal intenção por parte do ex-presidente.