Incêndio nesta madrugada matou 9 pessoas em pousada de Porto Alegre

Sexta 26/04/24 - 6h55

Incêndio em pousada de Porto Alegre matou nove pessoas nesta sexta-feira (26).



O fogo começou na madrugada e ainda há desaparecidos.



Localizada na Avenida Farrapos, entre as ruas Garibaldi e Barros Cassal, a pousada foi atingida por chamas que se espalharam muito rápido.



O Corpo de Bombeiros disse que o estabelecimento operava de forma irregular, sem alvará ou plano de prevenção contra incêndios.



A proximidade dos quartos contribuiu para a rápida propagação do fogo, dificultando a evacuação.



Sete pessoas foram resgatados.



O incêndio foi controlado por volta das 5h.



A causa do incêndio ainda é desconhecida.