Tornado faz caminhão capotar. Um deles tinha 800 metros de largura

Sábado 27/04/24 - 8h55

Tornados atingiram a cidade de Waverly, Nebraska, nos EUA, na tarde desta sexta-feira (26), causando danos em edifícios.



Um caminhão capotou na Interstate 80.



Tornado também foi registrado perto do aeroporto de Lincoln, cerca de 25 km de distância.



Imagens mostram o tornado próximo a uma rodovia.



Um dos tornados teria cerca de 800 metros de largura.



O gabinete do xerife local pediu que as pessoas evitem a área da Interstate 80 para permitir que as equipes de emergência cheguem ao local com segurança.