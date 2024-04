Latindo e agitado, cachorro acha criança de 4 anos, com transtorno de autismo, que entrou na mata e desapareceu. Os bombeiros estavam por perto

Domingo 28/04/24 - 7h59

Divulgado pelos Bombeiros:





No dia 27/04/2024 uma guarnição BM, do P.A Bocaiuva, deslocou até a comunidade de Vaquejada, zona rural de Bocaiuva, para realizar buscas pela criança H.M.S, de 04 anos de idade.



Segundo relatos de parentes da criança H.M.S, ela saiu correndo na fazenda, rumo a uma mata fechada, na tarde do dia 27/04/2024, após o seu parente que estava cuidando da criança, se distrair olhando o irmão da referida vítima, e desde então parentes e amigos estavam realizando buscas na região.



Parentes informaram que a criança possui o diagnóstico de (TEA) Transtorno Do Espectro Autista.



Na tarde do dia 27/04/2024 acionaram o Corpo de Bombeiros, em seguida militares realizaram buscas nas áreas de matas, pastagens e localidades da região, principalmente nas proximidades da fazenda onde a vítima desapareceu.



Na tarde do primeiro dia de buscas, 27/04/2024, quando a guarnição efetuava rastreamento na região, pela estrada próximo a fazenda, deparou com uma moradora e a criança que estava desaparecida, a cerca de uns 04 km da sua residência.



Segundo esta moradora, o seu cachorro estava latindo, bastante agitado.



Quando a mesma foi verificar, encontrou a criança chorando e caminhando pela estrada próxima a fazenda.



Imediatamente, os militares conduziram a criança até a sua residência.



Logo, a equipe procedeu com os primeiros atendimentos ao paciente, monitorando seus sinais vitais e realizando sua avaliação físico detalhada.



A vítima estava consciente e orientada, sem ferimentos superficiais pelo corpo.



Diante do exposto, o paciente foi deixado aos cuidados da sua genitora.