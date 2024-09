PIB cresce 1,4% no segundo semestre, mas setor agropecuária recua 2,3%

Terça 03/09/24 - 10h18

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,4% no segundo trimestre de 2024, segundo dados divulgados pelo IBGE.



O aumento foi impulsionado pelos setores de Indústria, com crescimento de 1,8%, e Serviços, que registrou alta de 1%.



O setor Agropecuário apresentou queda de 2,3%.



O desempenho econômico do trimestre segue a alta de 0,8% registrada no primeiro trimestre de 2024.



O setor externo teve contribuição negativa para a economia, diferente do ano anterior.