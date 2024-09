Plano de fuga no Rio tinha túnel com iluminação até a tubulação de esgoto

Terça 03/09/24 - 23h46

Presos no presídio de Bangu, no Rio, estavam construindo túnel para fugir.



O túnel foi cavado até a tubulação de esgoto.



Para evitar desmoronamentos, os detentos colocavam a terra removida em sacos e utilizavam enxadas e pás.´´



Instalaram até iluminação no local.





A escavação foi descoberta na segunda-feira (2) pela Secretaria de Administração Penitenciária.



Quinze presos foram transferidos para um presídio de segurança máxima.





Acirculação no pátio e as visitas foram suspensas.



O presídio, com mais de mil presos do Comando Vermelho, foi palco de uma fuga em 2013.



Grades foram instaladas nas caixas de esgoto, dificultando novas tentativas de fuga.



Obra vão reduzir o tamanho das manilhas e concretá-las, tornando a passagem impossível.