Cápsula deixou a Estação Espacial às 19h e voou 6 horas até pousar no deserto, de madrugada, com ajuda de paraquedas

Sábado 07/09/24 - 2h43

A cápsula Starliner da Boeing, que sofreu problemas de propulsão e deixou dois astronautas "presos" na Estação Espacial Internacional (ISS), retornou à Terra já na madrugada de sábado (7).



Pousou no deserto do Novo México, EUA.



A missão não foi tripulada.



Os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore continuam na ISS, com retorno previsto para fevereiro de 2025.



A Starliner desacoplou da ISS por volta das 19h de sexta-feira (6), horário de Brasília, e completou sua jornada de seis horas de volta à Terra, aterrissando suavemente com o auxílio de paraquedas e airbags.



A decisão de trazer a cápsula de volta sem tripulação foi tomada para garantir a segurança, devido aos riscos apresentados pelo sistema de propulsão.