3 mil militares do Brasil, China, Estados Unidos, França, México e África do Sul fazem manobras comuns em Goiás, até 17 de setembro

Sábado 07/09/24 - 6h59

As Forças Armadas do Brasil iniciaram em Goiás, a Operação Formosa, um exercício militar que conta com mais de 3 mil militares brasileiros e tropas estrangeiras, incluindo, pela primeira vez, contingentes da China.



O treinamento, coordenado pela Marinha, envolve também os Estados Unidos e outros oito países, como França, México e África do Sul.



A operação tem como objetivo aprimorar a troca de experiências militares entre nações amigas e reforçar a integração.



Realizada desde 1988, a Operação Formosa é o maior exercício militar do Planalto Central.



Neste ano, e pela primeira vez, conta com a participação de mulheres fuzileiras navais.



Além da Marinha, o Exército e a Aeronáutica também participam do treinamento, que simula uma operação anfíbia, considerada uma das mais complexas ações militares.



O exercício, que vai até 17 de setembro, utiliza munição real e inclui atividades como apoio de fogo, controle do espaço aéreo, comando e controle, manobras e logística.



Aeronaves, veículos blindados e artilharia são empregados no treinamento.