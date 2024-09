Em atitude inédita, ministro do STF dá prazo a colega do STF para explicar, em 5 dias, a decisão que bloqueou o antigo Twitter

Sábado 07/09/24 - 7h16

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de cinco dias para que o ministro Alexandre de Moraes, também do STF, esclareça a decisão que bloqueou o X (antigo Twitter) no Brasil.



A intimação, emitida na quinta-feira (5) foi registrada no sistema nesta sexta (6), e é inédita.



Nunes Marques é o relator de duas ações que questionam a suspensão da rede social, que foi decidida por Moraes.



O partido Novo entrou com uma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no STF, argumentando que a decisão de Moraes fere princípios constitucionais, como a liberdade de expressão.



O bloqueio do X no Brasil, em vigor desde o sábado (30), foi motivado pelo descumprimento de ordens judiciais.