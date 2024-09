Depois de se refugiar em embaixada, candidato que diz ter vencido Maduro deixou a Venezuela em avião militar da Espanha

Domingo 08/09/24 - 9h22

O diplomata e líder opositor Edmundo González, que disputou as eleições presidenciais contra Nicolás Maduro na Venezuela, deixou o país rumo à Espanha neste sábado (7), após solicitar asilo político.



González estava sob ameaça de prisão após o Ministério Público venezuelano ter emitido um mandado contra ele por supostos crimes eleitorais.



O governo da Espanha confirmou que González embarcou em um voo da Força Aérea espanhola, garantindo sua saída segura do país.



A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou que a saída do candidato ocorreu com a aprovação do governo venezuelano, após acordos entre as nações e cumprimento de trâmites legais.



González estava refugiado na embaixada espanhola em Caracas há vários dias.



Ele decidiu deixar o país por temer ser preso, alegando que o processo contra ele não tem base legal.