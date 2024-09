Constrangimento diplomático entre Venezuela, Brasil e Argentina só faz aumentar, com embaixada cercada em Caracas

Domingo 08/09/24 - 9h30

O constrangimento entre o governo Maduro e as embaixadas da Argentina e do Brasil só fez aumentar nas últimas horas.



Nesta sexta-feira (6), forças de segurança venezuelanas cercaram a Embaixada da Argentina em Caracas, que está formalmente sob custódia do Brasil desde que os argentinos foram expulsos por não reconhecerem a reeleição de Maduro.



Ofornecimento de energia para a embaixada foi cortado, mas é mantido mantido por um gerador.



Seis opositores de Maduro, alvos de mandados de prisão, estão agora cercados no local.



No sábado (7), o governo venezuelano revogou a autorização para o Brasil proteger os interesses da Argentina, mas o Brasil declarou que manterá a custódia até que o governo argentino nomeie um substituto.