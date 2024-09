Candidato em S. Paulo visitou a maior prisão das Américas e pode incluir a estratégia no seu plano de governo

Domingo 08/09/24 - 9h47

Candidato, influenciador e empresário Pablo Marçal, que disputa Prefeitura de São Paulo, visitou o Centro de Confinamento do Terrorismo localizado em Tecoluca, El Salvador.



A prisão é a maior das Américas, foi inaugurada em fevereiro de 2023 e possui capacidade para até 40 mil presos, com celas que abrigam até 100 detentos.



O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, considera a prisão um trunfo na política de combate às gangues criminosas.



El Salvador lidera o ranking mundial de presos em relação à população, com cerca de 65 mil detentos em país de 6,3 milhões de habitantes.



Marçal afirmou que a visita foi para buscar referências em segurança pública que possam ser aplicadas em São Paulo.



Gravações feitas durante a visita devem ser utilizadas na campanha.



Não foi confirmado, até aqui, o encontro entre Marçal e Bukele.



De volta ao Brasil, Marçal apareceu de surpresa na manifestação liderada por Bolsonaro na Avenida Paulista.