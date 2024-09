Caminhão tombou na Serra de Francisco Sá, na madrugada desta segunda-feira. Acidente feriu motorista e trancou a rodovia

Segunda 09/09/24 - 6h38

Dos Bombeiros, às 6h26m:



(...)



O SAMU prestou socorro ao motorista de um caminhão após sofrer um acidente na BR-251, na Serra de Francisco Sá, na madrugada desta segunda-feira (09).



O homem de 29 anos ficou ferido após o caminhão que ele conduzia bater em um barranco e tombar na rodovia.



O trânsito ficou impedido nos dois sentidos.



A equipe do SAMU de Francisco Sá esteve no local e prestou os primeiros socorros a vítima que estava com suspeita de fratura na perna direita, escoriações pelo corpo e ferimentos nas mãos.



O paciente recebeu os cuidados necessários no local e, em seguida, foi encaminhado para o hospital de Francisco Sá, consciente.