Meteorologia passa a ver chances de chuvas entre 12 e 15 de setembro, mas ainda na parte sul do Brasil

Segunda 09/09/24 - 6h51

A nuvem de fumaça que cobre grande parte do Brasil só deve se dissipar com a chegada de chuvas regulares, mas ainda não há previsão de precipitação significativa na maior parte do país.



Entre os dias 12 e 15 de setembro, áreas do Sul, do extremo sul de São Paulo e da fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai podem registrar chuvas.





A combinação de queimadas e um fenômeno conhecido como "rios voadores" — correntes de ar que transportam umidade da Amazônia para outras regiões — contribui para o céu encoberto de fumaça.





A situação seria resultado de mais de 156 mil focos de incêndio registrados no Brasil desde o início do ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).



É o maior número para o período desde 2010.



Estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e Amazonas estão entre os mais afetados com as queimadas em agosto.