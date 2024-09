De Madri, no exílio, candidato promete continuar a luta pela liberdade e pela democracia na Venezuela dominada por Maduro

Segunda 09/09/24 - 7h18

Após chegar à Espanha neste domingo (8), Edmundo González, principal opositor de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais da Venezuela, afirmou em áudio que continuará a lutar pela liberdade e pela restauração da democracia.



O diplomata recebeu asilo político na Espanha após ter prisão decretada pelo Ministério Público venezuelano.



Desembarcou na Base Aérea de Torrejón de Ardoz, nos arredores de Madri.



Ele divulgou a mensagem, agradecendo o apoio e a solidariedade e disse que sua saída de Caracas foi marcada por pressões e ameaças.



Ele se refugiou por mais de um mês na Embaixada da Holanda em Caracas, após as eleições de 28 de julho.



Posteriormente, foi para a representação diplomática espanhola.



María Corina Machado, sua principal aliada, justificou o pedido de asilo, afirmando que a vida de Edmundo, estava em perigo na Venezuela devido às ameaças e tentativas de coação por parte do regime chavista.





Na íntegra, esta é a mensagem integral de Edmundo:





"Estimados amigos, antes de tudo, recebam um cordial e afetuoso cumprimento, junto com minhas palavras de agradecimento pelas expressões de solidariedade recebidas de muitos de vocês.



Queria informar que hoje, pela manhã, cheguei a Madri.



Minha saída de Caracas foi cercada de episódios de pressões, coações e ameaças de não permitirem minha partida. Confio que em breve continuaremos a luta pela liberdade e pela recuperação da democracia na Venezuela. Um forte abraço a todos."