Novo Iphone, lançado hoje, vai custar no Brasil até 15.499 reais

Segunda 09/09/24 - 19h07

A Apple lançou o iPhone 16 nesta segunda-feira (9), com preços que variam de R$ 7.999 a R$ 15.499 no Brasil.



A nova linha traz botão lateral exclusivo para controle da câmera e o Apple Intelligence, pacote de recursos de inteligência artificial.



O recurso permitirá a criação de textos e busca de fotos por descrições.



As versões Pro e Pro Max receberam upgrades, como telas maiores (6,3 e 6,9 polegadas.



Os novos iPhones estarão disponíveis em novas cores, como preto, branco, rosa, azul-petróleo e ultramarino.