Avião e piloto brasileiro, de 37 anos, desaparecem na Venezuela

Terça 10/09/24 - 6h56

Pedro Rodrigues, piloto de 37 anos do Rio, está desaparecido desde 1º de setembro na Venezuela, após ser visto pela última vez na cidade de Caicara del Orinoco.



Ele pilotava um monomotor, propriedade de empresário brasileiro do setor de mineração. A



Polícia Federal, a Força Aérea Brasileira (FAB) e o Ministério das Relações Exteriores estão investigando o caso.



Foi contratado para buscar aeronave na Venezuela em agosto.



No dia 1º de setembro, Pedro desapareceu junto com o avião, sem deixar rastros, após ter sido visto pela manhã.



Há a suspeita de que o transponder da aeronave estava desligado, o que dificulta o rastreamento.



A FAB afirmou que o último plano de voo registrado do avião foi em 17 de agosto, partindo de Boa Vista (RR), mas o sinal foi perdido ao entrar em área sem cobertura de radar.