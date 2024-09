Incêndio em área rural de M. Claros teve recurso de fogo contra fogo, velha técnica do campo, além de mochilas costais, sopradores e abafadores

Terça 10/09/24 - 7h13

Na manhã de segunda-feira, 09 de setembro de 2024, por volta das 11h, uma guarnição deslocou-se até o povoado de Brejinho, zona rural de Montes Claros, para combater um incêndio em uma área rural não protegida.



Ao chegar, os bombeiros se depararam com cerca de 40 hectares de terreno em chamas, com vários focos de incêndio distintos.



A vegetação era composta por capim, mato seco e árvores de médio porte.



Após uma rápida avaliação da situação, a equipe iniciou o combate ao fogo utilizando equipamentos específicos para incêndios florestais, como mochilas costais, sopradores e abafadores. Em algumas áreas de fácil acesso, foi possível utilizar o mangotinho da viatura ABTS para melhor controle das chamas.



Dada a extensão da área e o envolvimento de diversas propriedades rurais, algumas já atingidas pelo fogo e outras ainda sob ameaça, uma força-tarefa foi organizada. Os moradores locais, sob a orientação da guarnição, contribuíram ativamente no combate.



Foram consumidos cerca de 5.000 litros de água para controlar as chamas, além de aplicadas técnicas como a construção de aceiros, o uso de fogo contra fogo e o combate direto com abafadores e mochilas costais.



As operações duraram aproximadamente 8 horas, resultando no controle total do incêndio. Os proprietários das áreas próximas foram orientados a monitorar continuamente a região que não foi atingida, a fim de evitar novos focos de incêndio.