Terça 10/09/24 - 7h22

Rapaz de 16 anos foi encontrado morto, boiando, no rio São Domingos, em Buritis, ainda na madrugada de segunda-feira (09).



Ele desapareceu após ser atacado por abelhas quando pescava com outras sete pessoas.



Na tentativa de se proteger do ataque das obelhas, ele saltou no rio e morreu, provavelmente afogado.



O corpo boiou.