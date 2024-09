Filho de 7 anos e pai, de 28, morrem juntos, nadando em lagoa

Terça 10/09/24 - 7h28

Dois corpos - de homem de 28 anos e de seu filho, de 7, foram encontrados em lagoa de Formoso, a 639 quilômetros em linha reta de M. Claros, na área de Unaí.



Pessoas primeira viram algo boiando.



Era o corpo do menino.





Os dois foram vistos nadando no local no dia anterior.





Testemunha mergulhou na lagoa e localizou também o corpo do pai.



A mãe disse que o filho sabia nadar e que o marido costumava levá-lo para nadar, juntos.



Detalhe: o homem foi visto, na véspera, embriagado.