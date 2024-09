Com os números 06 - 16 - 22 - 24 - 38 - 50, Mega novamente nao teve acertador neste sábado e valor subiu para 82 milhões de reais

Sábado 14/09/24 - 21h28

A Mega-Sena deste sábado (14): nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 82 milhões.



Os números sorteados: 06 - 16 - 22 - 24 - 38 - 50





Com 5 acertos, foram registradas 66 apostas ganhadoras: R$ 60.519,72





Com 4 acertos, foram 4.967 apostas ganhadoras: R$ 1.148,81