Em S. Paulo, temperatura já recuou dos 35 para 17 graus neste domingo. Durante a semana, a temperatura deverá ficar entre 13 e 25 graus

Domingo 15/09/24 - 9h18

Após semana de forte calor, com temperaturas próximas de 35°C, a frente fria já atingiu São Paulo neste domingo (15), com os termômetros caindo para 17°C.



A máxima prevista para o dia não deve passar de 22°C.



Durante a semana, as temperaturas na capital devem variar entre 13°C e 25°C, com umidade mínima de 45%.