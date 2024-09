Veja como resgatar dinheiro "esquecido nos bancos", inclusive de pessoas já falecidas, antes que 8, 56 bilhões de reais sejam recolhidos ao Tesouro Nacional após 30 dias

Domingo 15/09/24 - 9h24

O Sistema Valores a Receber do Banco Central permite consultas para verificar se há "dinheiro esquecido" em instituições financeiras.





R$ 8,56 bilhões estão atualmente disponíveis para resgate.





No caso de pessoas falecidas, herdeiros, inventariantes, testamentários ou representantes legais podem consultar e solicitar os valores.



Para resgatar o dinheiro de falecidos, o Banco Central fornecerá o valor e os dados de contato das instituições, com o saque sendo feito por meio delas.



RESSURGIU



Grande interesse da população ressurgiu após a Câmara dos Deputados aprovar, em 12 de setembro, projeto que autoriza o governo a recolher os recursos não resgatados.



Depois de sancionada, a lei dará prazo de 30 dias para que os titulares retirem o dinheiro.



Após o período, os valores serão recolhidos ao Tesouro Nacional.