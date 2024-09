Rebeldes do Iêmen atacaram o centro de Israel, neste domingo, com míssil balístico hipersônico

Domingo 15/09/24 - 9h33

Míssil disparado pelos Houthis, grupo rebelde do Iêmen, atingiu o centro de Israel neste domingo (15).



O ataque é raro para essa região do país desde o início da guerra em Gaza.



O projétil caiu em uma área aberta sem causar feridos, de acordo com as Forças de Defesa de Israel (FDI), que interceptaram o míssil.



Imagens mostram danos em uma estação de trem em Modi’in, entre Tel Aviv e Jerusalém.



Os Houthis confirmaram o uso de um míssil balístico hipersônico e alertou que novos ataques podem ocorrer.



Além disso, cerca de 40 projéteis foram lançados do Líbano, mas não causaram feridos.