Varzelândia vela os 3 mortos na fazenda - caseiro, ex-marido e ex-mulher. Pai dela se apresentou

Domingo 15/09/24 - 16h10

Romes Moreira Niza, o pai da mulher morta em Varzelândia, assim como o caseiro, apresentou-se à polícia neste domingo (15).



É suspeito da morte do ex-genro, que matou sua filha e o caseiro.



Ronivon foi morto, por último, a pauladas.







Ele atirou em Aline, sua ex-mulher, e tentou matar sua filha de 9 anos e uma amiga, que conseguiram escapar.





Já o caseiro tentou impedir a morte da ex-esposa dele e foi morto.





O sogro foi atingido de raspão na cabeça, durante a luta final com o ex-genro, Ronivon.





Foi liberado após assinar um termo policial.



O velório do marido, mulher e caseiro é realizado neste domingo em Varzelândia.