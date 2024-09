Serra de Francisco Sá, na BR-251, ficou fechada entre 8h22 e 14h deste domingo, em função de acidente envolvendo 6 carretas, carro e caminhão

Domingo 15/09/24 - 17h06

Dos Bombeiros, às 16h48M



Na manhã deste domingo, por volta das 08:22h do dia 15 de setembro, um equipe do Corpo de Bombeiros de Francisco Sá deslocou até o km 474 da BR 251, lugar conhecido como serra de Francisco Sá em atendimento a um acidente envolvendo 06 carretas, 01 caminhão e 01 automovel.



No local, uma equipe do SAMU atendeu o motorista do caminhão envolvido sendo que os demais condutores nada sofreram.



A guarnição BM realizou a prevenção contra incêndio durante a retirada dos veículos envolvidos, realizou a limpeza da pista e eliminou o risco de derrapagem.

A rodovia permaneceu interditada durante o atendimento, sendo o tráfego reestabelecido por volta das 14:00h. Atuaram em conjunto no atendimento desta ocorrência, Corpo de Bombeiros, SAMU, PRF e guincho.