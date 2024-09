Aposta solitária em Pernambuco, com os números 01 - 04 - 14 - 26 - 44 - 51, leva os quase 82 milhões da Mega-Sena

Terça 17/09/24 - 23h19

O sorteio da Mega-Sena na noite desta terça-feira (17):



Uma única aposta de Timbaúba (Pdernambuco) acertou as seis dezenas e levou o prêmio de R$ 81.473.638,46.



O ganhador fez uma aposta simples, com seis números, em uma lotérica da cidade.



Os números sorteados foram: 01 - 04 - 14 - 26 - 44 - 51.



Além do prêmio principal, 80 apostas acertaram cinco números, recebendo R$ 53.212,48 cada, e 5.817 apostas acertaram quatro números, ganhando R$ 1.045,45.