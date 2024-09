Minas decide que novamente não vai suspender a venda de bebidas alcoólicas no dia da eleição, em outubro

Quarta 18/09/24 - 7h38

O governo mineiro anunciou que a venda de bebidas alcoólicas não será proibida no dia das eleições municipais de 2024.



A decisão foi tomada após um pedido da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e justificada pela falta de amparo legal para a aplicação da "Lei Seca" no estado.



O governo mencionou os prejuízos que a proibição traria para o comércio no domingo, um dos dias mais movimentados para bares e restaurantes.