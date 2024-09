Abolido em 2019, horário de verão poderá ser decidido hoje como possibilidade "iminente"

Quinta 19/09/24 - 7h04

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico realizará reunião extraordinária nesta quinta-feira (19), no Rio de Janeiro, para discutir plano de contingência que evite apagões e garanta o fornecimento de energia até 2026.



O Brasil enfrenta seca severa, e a chegada do calor pode gerar picos de consumo de energia, pressionando o sistema.



As hidrelétricas, com níveis de água abaixo da média, estão sendo complementadas por usinas térmicas, o que eleva os custos e a poluição.



Uma das soluções propostas é o retorno do horário de verão, que pode ajudar a reduzir o consumo de energia nos horários de pico.



O tema será debatido na reunião, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmando que o retorno da medida é uma possibilidade iminente para controlar o aumento das tarifas.



O horário de verão foi abolido em 2019, mas agora volta a ser considerado diante do cenário energético atual.