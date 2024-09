Avião com governador faz pouso forrado devido ao tempo enfumaçado

Quinta 19/09/24 - 7h13

O governador do Pará, Helder Barbalho, disse que o avião em que viajava precisou realizar pouso de emergência em funçao da fumaça das queimadas no estado.



O fato, disse, ocorreu na quarta-feira (18), após participar de uma inauguração em Irituia.



A baixa visibilidade causada pela fumaça forçou o pouso em Santa Maria do Pará.



Em vídeo divulgado, Barbalho pediu desculpas à população de São Caetano de Odivelas, onde não conseguiu comparecer, e informou que a inauguração será remarcada.