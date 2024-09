Pela primeira vez, a Miss Brasil, de 25 anos, é mãe e representa Pernambuco

Sexta 20/09/24 - 00h38

Luana Cavalcante, modelo de 25 anos e representante de Pernambuco, fez história:



É a primeira mãe a vencer o Miss Universe Brasil 2024.



A coroação ocorreu na noite desta quinta-feira (19), no Teatro Gamaro, em São Paulo.



A competição teve 27 candidatas, cada uma representando um estado brasileiro.



Luana, agora detentora do título, vai representar o Brasil no Miss Universo, que será realizado no México em 16 de novembro.



O concurso deste ano trouxe mudanças nas regras, permitindo a participação de mães, mulheres casadas e eliminando o limite de idade.