Jornal de BH destaca: sargento dos bombeiros que matou seu colega tenente em M. Claros foi condenado a 26 anos de prisão

Quinta 19/09/24 - 22h51

Jornal O Tempo, de BH, às 18h54m:Sargento é condenado a 26 anos de prisão por matar tenente do Corpo de Bombeiros em MGVítima saía de casa a caminho do trabalho quando foi surpreendida pelo sargento, que atirou ao menos quatro vezesGabriel RezendeO sargento Anderson Pinheiro Neves, do Corpo de Bombeiros, foi condenado a 26 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato do tenente Rafael Alves Veloso, de 42 anos, em maio de 2023, na cidade de Montes Claros, no Norte de Minas. A sentença foi proferida pela Justiça Militar na sexta-feira (13 de setembro) e determina o cumprimento da pena em regime fechado.Conforme as investigações, o crime foi motivado por desavenças entre o sargento e o tenente, relacionadas a críticas sobre o desempenho operacional do réu. Na manhã do crime, o tenente Rafael Veloso saía de casa, fardado e a caminho do trabalho, quando foi surpreendido pelo sargento.Segundo a perícia, o sargento disparou quatro vezes contra a vítima, que morreu no local. Após o crime, o sargento fugiu para Salvador, na Bahia, mas foi preso dias depois em uma residência após retornar para Montes Claros.A arma utilizada no homicídio, uma pistola calibre 380 de propriedade particular, foi entregue à polícia pela esposa do sargento. Ela também entregou uma mochila com R$ 16 mil além de medicamentos, um aparelho celular e documentos pessoais do acusado.Durante o julgamento, a defesa argumentou insanidade mental do acusado, mas a tese foi rejeitada. O Ministério Público sustentou que o crime foi premeditado, agravado pela condição de superioridade hierárquica da vítima e pela surpresa da ação, que impossibilitou qualquer chance de defesa. Além da pena de prisão, a Justiça também manteve a prisão preventiva do sargento.Luto na corporaçãoÀ época do crime, o Corpo de Bombeiros prestou diversas homenagens ao tenente Veloso. Em coletiva, o coronel Júlio César Toffoli disse que o militar era “muito conceituado na corporação” e que não entende “qualquer motivo que possa ter levado a essa atitude extrema”.Por meio de nota, a corporação também se manifestou: “O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais se solidariza e presta apoio à família, além de seguir acompanhando as investigações sobre as circunstâncias do crime”, escreveu.