Ucrânia, em guerra, proíbe o uso do Telegram para autoridades, militares e setores críticos. Aplicativo é usado em ataques, como aconteceu 2 vezes no Líbano

Sexta 20/09/24 - 14h11

O governo da Ucrânia proibiu o uso do aplicativo de mensagens Telegram em dispositivos fornecidos pelo estado para autoridades governamentais, militares e funcionários de setores críticos, como defesa e infraestrutura.



A medida foi classificada como essencial para garantir a segurança nacional, especialmente em meio aos combates com a Rússia.



A proibição abrange dispositivos de funcionários públicos, militares e trabalhadores de áreas estratégicas.



A decisão foi divulgada nesta sexta-feira pelo Conselho de Segurança e Defesa do país.



O Serviço de Segurança da Ucrânia e o Estado-Maior das Forças Armadas destacaram que o Telegram tem sido amplamente utilizado pela Rússia para realizar ataques cibernéticos, phishing, disseminação de malware e até para localizar usuários, facilitando a calibração de ataques com mísseis.