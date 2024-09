Já nesta segunda-feira, Israel lançou o maior ataque em um ano, contra a fronteira sul do Líbano

Segunda 23/09/24 - 7h14

Israel intensifica ataques aéreos no Líbano e alerta civis para evitarem áreas controladas pelo Hezbollah



As Forças de Defesa de Israel lançaram grande ataque aéreo no sul do Líbano nesta segunda-feira (23), pedindo para que os moradores se afastem das áreas sob controle do Hezbollah.



Mais de 300 alvos do grupo foram atingidos, no maior ataque territorial realizado por Israel desde o início das hostilidades, há quase um ano.



Uma pessoa morreu no Vale do Bekaa, conforme informou o Ministério da Saúde libanês.



O ataque ocorre após a troca de tiros no domingo (22), em que o Hezbollah disparou cerca de 150 foguetes, mísseis e drones em retaliação aos ataques israelenses que mataram um comandante e vários combatentes do grupo.



A ofensiva israelense atingiu diversas cidades ao longo da fronteira sul do Líbano, e relatos indicam que a área de Biblos, ao norte, também foi atingida.



Yoav Gallant, ministro da Defesa de Israel, afirmou que discutiu a situação com o secretário de Defesa dos EUA.







