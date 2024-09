2 homens caem de moto e morrem na BR-251, em M. Claros, na noite desta segunda-feira 23

Terça 24/09/24 - 6h35

Do Samu, às 6h30m:



SAMU é acionado para socorrer vítimas de queda de moto na BR-251



A Unidade de Suporte Avançado do SAMU foi acionada para prestar socorro a dois homens após um grave acidente na BR-251, em Montes Claros, na noite dessa segunda-feira (23).



Dois homens morreram após sofrerem uma queda de moto na rodovia.



Com o impacto, um homem de 48 anos foi lançado para o outro lado da pista e um rapaz de 24 anos ficou preso na motocicleta e foi arrastado pelo veículo por cerca de 25 metros do local do acidente.



As vítimas tiveram traumatismo cranioencefálico grave e faleceram antes mesmo de receberem o socorro da equipe médica do SAMU.