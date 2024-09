Clientes com "dinheiro esquecido nos bancos" têm até 16 de outubro para fazer o resgate. Governo diz que não é confisco

Terça 24/09/24 - 7h09

Clientes com "dinheiro esquecido" no Sistema de Valores a Receber do Banco Central têm até 16 de outubro para resgatar os valores.



Após a data, os recursos serão incorporados ao Tesouro Nacional.



É previsto prazo adicional de 30 dias para contestação.







O Banco Central confirma que há R$ 8,56 bilhões disponíveis para saque.





Pessoas físicas e empresas podem consultar se possuem valores não reclamados em bancos, consórcios ou outras instituições.







A nova lei, assinada por Lula, estabelece prazo de 30 dias para o resgate, que começou a valer em 16 de setembro.



Se não houver contestação após esse prazo, os valores serão incorporados ao Tesouro Nacional.



O Ministério da Fazenda diz que a medida não é um confisco.

.