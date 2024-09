Argentina manda a Interpol prender o presidente da Venezuela e 30 dos seus ajudantes

Terça 24/09/24 - 7h17

A Justiça argentina ordenou a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para ser interrogado em processo por violações de direitos humanos, divulgou a imprensa local.



A decisão, da Câmara Federal de Buenos Aires, também inclui a prisão de 30 funcionários e colaboradores, como o ministro do Interior e líder chavista Diosdado Cabello.



Com base no princípio de jurisdição universal, a Argentina solicitou à Interpol a emissão de alertas vermelhos para capturar Maduro e seus colaboradores.



A Câmara Federal considerou que são responsáveis por plano sistemático de sequestro e tortura de cidadãos venezuelanos.



A crise na Venezuela se intensificou após a contestada reeleição de Maduro em 28 de julho, considerada fraudulenta.