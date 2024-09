Atrito entre seguranças dos Estados Unidos e de Lula, em Nova Iorque, resulta na retirada do presidente brasileiro

Terça 24/09/24 - 7h24

Noticiado em S. Paulo, pela CNN:





O presidente Lula abandonou evento beneficente da fundação do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, em Nova York, após reclamar da "truculência" dos seguranças do presidente americano, Joe Biden.



De acordo com relatos da comitiva brasileira, os seguranças de Biden abordaram a equipe de Lula de forma agressiva na entrada do evento, o que irritou o presidente brasileiro, levando-o a deixar o local e cancelar sua participação.







A presença de Biden no evento foi confirmada de última hora, o que levou a mudanças nos protocolos de segurança.



A confusão gerou constrangimento entre a equipe brasileira, conforme descrito por assessores de Lula.