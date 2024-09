Ministério Público de Minas divulga: "... um casal de influenciadores digitais de Montes Claros explorava jogos de azar através de “rifas virtuais” nas redes sociais, resultando em um aumento patrimonial significativo". Bens no valor de 4,8 milhões ficaram indisponíveis, com apreensão de carro "de alto valor"

Quarta 25/09/24 - 8h05

Operao Castelo de Cartas desarticula esquema de lavagem de dinheiro e rifas ilegais



Ser concedida entrevista coletiva na sede do Ministrio Pblico de Montes Claros, s 10 horas.



O endereo avenida Cula Mangabeira, 345 - Cndida Cmara



O Ministrio Pblico de Minas Gerais, por meio do Grupo de Atuao Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Regional de Montes Claros), e a Polcia Militar de Minas Gerais (PMMG), em apoio 10 Promotoria de Justia de Montes Claros/MG, deflagrou na manh desta quarta-feira, dia 25, a Operao Castelo de Cartas.



A operao visa desarticular um esquema criminoso de lavagem de dinheiro relacionado explorao ilegal de jogos de azar.



Foram cumpridos mandados de busca e apreenso em empresas e residncias nas cidades de Montes Claros e Uberlndia.



Alm disso, foi determinada a indisponibilidade de bens no valor de R$ 4.875.220,55 e a apreenso de um veculo de alto valor.



Conforme apurado, um casal de influenciadores digitais de Montes Claros explorava jogos de azar atravs de rifas virtuais nas redes sociais, resultando em um aumento patrimonial significativo.



Os valores ilcitos eram ocultados por meio de transaes bancrias entre os investigados e suas empresas, alm da compra de veculos importados, imveis e itens de luxo.



Para aparentar legalidade, os investigados faziam doaes de parte dos valores arrecadados e publicavam comprovantes de pagamento de impostos em suas redes sociais.



H suspeitas de que os sorteios eram direcionados, com prmios destinados a pessoas ligadas aos investigados.



As investigaes continuam e o processo corre sob segredo de justia.



A operao Castelo de Cartas foi conduzida dentro da estratgia da Unidade de Combate ao Crime e Corrupo (UCC) Montes Claros, que integra o Ministrio Pblico de Minas Gerais.