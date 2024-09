"...a equipe de Bombeiros militar deparou com um Trator; (...) o condutor perdeu o controle direcional e caiu de cima da ponte (...) sobre o rio Caiçara, aproximadamente 2 metros de altura. O motorista (...),de 39 anos, encontrava-se..."

Sexta 27/09/24 - 6h35

Dos Bombeiros, às 00h21m:



Na tarde desta quinta-feira (26/09/24) o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atendimento a uma ocorrência de pessoa presa em máquina, no povoado de Fonseca, município de Coração de Jesus.



Ao chegar ao local, a equipe de Bombeiros militar deparou com um Trator Massey Ferguson , o qual testemunhas relataram que o condutor perdeu o controle direcional e caiu de cima da ponte que passa sobre o rio caiçara, aproximadamente 2 metros de altura.



O motorista do veículo, S. A. P. de 39 anos, encontrava-se em óbito retido na cabine do referido trator.



Após análise da situação, a equipe de Bombeiros militar, munida de equipamentos de proteção individual (EPIs) e com uso de técnicas e equipamentos específicos à atividade de salvamento veicular, realizou a liberação do corpo, o qual em seguida, entregou a cena para que fosse realizada a perícia por parte da polícia civil.



Após a perícia, o corpo foi entregue aos cuidados do serviço funerário.