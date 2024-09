Em M. Claros, carro rompe grade e cai no Córrego da Vargem Grande, na noite de quinta-feira

Sexta 27/09/24 - 6h40

Dos Bombeiros, 1h:







Na noite desta Quinta-feira, 26 de setembro, por volta das 22:00 horas, uma guarnição de Bombeiros foi acionada e compareceu à Avenida Professor Vicente Guimarães, com a finalidade de atender uma ocorrência envolvendo capotamento de um veículo de passeio.



De acordo com as informações prestadas, ao transitar pela via , o condutor de 21 anos veio a perder o controle direcional, bater e romper a grade de proteção, vindo a cair dentro do leito do Córrego Vargem Grande.



Após analisar a situação, a equipe de Bombeiros militar, munida de equipamento de proteção individual (EPI) e uma escada prolongável, realizou a retirada do motorista do córrego.





No veículo estava apenas o condutor, o qual depois de avaliação, dispensou atendimento pré hospitalar.



O motorista estava consciente e orientado , apresentando apenas escoriação no braço esquerdo.



Uma equipe da Polícia Militar – PATRAN também compareceu ao local para registro da ocorrência de trânsito.