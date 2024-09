Meteorologia já vê alguma chuva se aproximando pelo sul do Brasil. No Norte de Minas, historicamente é esperada que ela dê sinais neste domingo, Dia de São Miguel Arcanjo

Sexta 27/09/24 - 7h06

Nova frente fria no Sul do país deve amenizar as temperaturas no Centro-Sul nos próximos dias, trazendo chuvas.



O sistema deverá avançar para o Centro-Oeste e Sudeste entre sexta (27) e sábado (28).



Segundo o Inmet, áreas entre o leste de Santa Catarina e Rondônia, passando pelo Paraná, São Paulo e Mato Grosso, podem ter chuvas de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h.



Já o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul devem enfrentar temporais com até 100 mm de chuva e ventos de 100 km/h.



Com a chegada da primavera, o ar frio tende a durar menos, e as temperaturas voltarão a subir rapidamente.



São Paulo e Rio de Janeiro terão temperaturas mais baixas no sábado, mas voltarão a esquentar no fim de semana.



CHUVAS



A primavera deve trazer a volta das chuvas.



Em outubro, as chuvas serão mais frequentes em regiões como Paraná, São Paulo, Goiás, Amazonas e Acre.



Em novembro, o restante do Sudeste e Centro-Oeste, além de parte do Norte, receberá mais chuva, e em dezembro, a chuva voltará para o sul da Bahia, Tocantins e Pará.



No Norte de Minas, segue constante a crença de que a primeira chuva deve vir no dia 29 de setembro, dia de S. Miguel, neste. domingo.