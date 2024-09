Meteorologia acredita em chuva de volta no mês de outubro, mas acredita mais em novembro e dezembro

Sábado 28/09/24 - 7h16

Apesar do calor previsto para a primeira quinzena de outubro, o serviço meteorológico acredita que as temperaturas fiquem mais amenas no restante do mês devido ao retorno das chuvas regulares em quase todo o Brasil.



Em outubro, a chuva deve se tornar mais constante na faixa que vai do Paraná até São Paulo, passando pelo sul de Goiás e chegando ao Amazonas e Acre.



Em novembro, as chuvas devem retornar ao restante do Sudeste, Centro-Oeste, norte do Amazonas, Roraima e sul do Pará.



Em dezembro, as precipitações devem alcançar o sul da Bahia, Tocantins e Pará.