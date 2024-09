Bombeiros liberam vias e residências no entorno do edifício de 20 andares em Montes Claros, onde ontem foi constatado "o rompimento de um pilar (...) por volta das 15h30m"

Sbado 28/09/24 - 15h42

Divulgado pelos Bombeiros, s 15h41m:ATUALIZAO SOBRE O EDIFCIO ROMAAps o rompimento de um pilar do edifcio Roma ocorrido por volta das 15h30min desta sexta-feira, dia 27/09, autoridades foram acionadas para o local.Foi instalado um Sistema de Comando de Operaes pelo 7 Batalho de Bombeiros que contou com o apoio da Defesa Civil Municipal, Ministrio Pblico, IPT, Polcia Militar, Guarda Municipal e MCTrans.Foi estabelecido um permetro de segurana de 60 metros de raio do edifcio com isolamento das vias.Seguindo a mesma configurao utilizada no episdio ocorrido anteriormente.Foi realizado um reforo dos escoramentos na estrutura afetada para aumentar a segurana e permitir a avaliao e posterior continuidade das aes .Tambm foi realizada algumas medies da prumada que constatou que a edificao est estabilizada.Aps anlise das autoridades envolvidas e Assinatura de Responsabilidade Tcnica (ART) pelo responsvel tcnico da empresa Turano atestando que no ocorreram movimentaes significativas que comprometessem a edificao, por volta das 14hs deste sbado (28/09),as vias e residncias do entorno foram liberadas.As autoridades permanecem atentas e monitorando a situao do edifcio Roma.