Chuvas mais constantes são esperadas no final de outubro, mas pancadas podem ocorrer no fim das tardes quentes

Sábado 28/09/24 - 20h19

A primavera sempre marca o retorno das chuvas em grande parte do Brasil.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que as precipitações serão abaixo da média histórica em várias regiões no último trimestre do ano.



A estação faz a transição entre os períodos seco e chuvoso no centro do país.



A convergência de umidade vinda da Amazônia influencia a qualidade do período chuvoso nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e parte do centro-sul da região Norte.



As primeiras semanas da primavera apresentam chuvas irregulares, que se tornam mais constantes no final de outubro.



"Setembro e outubro são os meses mais quentes, com aumento da umidade, resultando em pancadas de chuva no fim da tarde".



Para a região Norte, a previsão é de chuvas abaixo da média, exceto no sudoeste do Amazonas, Acre e Roraima, onde os volumes podem ficar próximos ou acima da média.



No Nordeste, as chuvas também devem ficar abaixo do esperado, especialmente no centro-sul do Maranhão e Piauí.



No Centro-Oeste, a tendência é semelhante, com chuvas próximas da média em áreas isoladas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com o retorno gradual das chuvas previsto entre meados de outubro e início de novembro.