Mega de terça-feira subiu para 40 milhões de reais. Ninguém ganhou com os números 07 – 09 – 10 – 14 – 46 – 53

Sábado 28/09/24 - 22h04

O sorteio da Mega-Sena deste sábado (28:



Ninguém acertou as seis dezenas, fazendo o prêmio acumular para R$ 40 milhões no próximo sorteio.



As dezenas sorteadas foram: 07 – 09 – 10 – 14 – 46 – 53.



93 apostas acertaram cinco números, levando R$ 35.036,92 cada, e 5.846 apostas acertaram quatro números, ganhando R$ 796,25 cada.



O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (1º).