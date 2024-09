Desta vez, ataque de Israel contra o Líbano atingiu a área mais central de Beirute

Segunda 30/09/24 - 6h51

Israel realizou um novo ataque em Beirute, atingindo um prédio residencial na região de Kola, no sudeste da capital libanesa, resultando na morte de duas pessoas.



Este foi o ataque israelense mais próximo do centro de Beirute até o momento, pois as ofensivas anteriores estavam concentradas no sul da cidade.



No domingo, Israel realizou ataques aéreos contra alvos do Hezbollah no Líbano e Houthis no Iêmen, após a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, aumentando as preocupações sobre um possível conflito mais amplo no Oriente Médio.